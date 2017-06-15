МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Facebook расширяет возможности функции проверки безопасности (Safety Check) в случае чрезвычайных ситуаций, сообщается в пресс-релизе компании.

Теперь пользователи соцсети смогут не только сообщить, что находятся в безопасности, но и прокомментировать происходящее. Также станет доступна дополнительная информация об инциденте, которую предоставит агентство мониторинга кризисных ситуаций NC4. Кроме того, будут расширены возможности функции Community Help.

Для пользователей в США сразу после инцидента будет доступна функция сбора средств пострадавшим.

Отмечается, что за последние два года Safety Check была активирована более 600 раз.