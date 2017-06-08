МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) обновит дорожную карту по развитию квантовых технологий в России, сделав акцент на прикладных задачах, сообщили РИА Новости в фонде.

"Именно прикладное значение технологий определяет значимость новых научных направлений, и обновление дорожной карты по развитию квантовых технологий должно стать многоступенчатым процессом по сближению позиций академической науки и потенциальных потребителей", — заявил заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований ФПИ Сергей Гарбук.

По его словам, сегодня исключительно важно сформировать коммуникационную площадку, которая позволила бы ученым более четко представлять себе потребности отраслей в технологиях квантовой обработки информации, а заказчикам — формулировать свой запрос к ученым с учетом всех возможных областей применения последних научных открытий.

"Когда речь идет о научных достижениях в принципиально новых областях, например, в сфере квантовой обработки информации, весь спектр возможных прикладных применений не сразу становится очевидным", — добавил Гарбук.

Для решения этих задач ФПИ планирует проведение регулярных совещаний с потенциальными заказчиками квантовых технологий с привлечением экспертов из научного сообщества. Подобные совещания позволят четче формулировать запросы не только конкретных организаций, но и целых отраслей, а затем увязывать их с возможностями российских ученых и разработчиков.

"Представители научного сообщества будут рассказывать о ближайших перспективах и возможностях интеграции квантовых технологий в различные сферы: у квантовых технологий большой потенциал в сфере здравоохранения, в банковской сфере, технологиях "умного города" и других", — отметили в фонде.

Мероприятия такого формата позволят определять "спрос" и прикладное значение новых научных направлений, и в дальнейшем могут проводиться фондом для потенциальных заказчиков и представителей научного сообщества в других прорывных научных областях, заключили в ФПИ.