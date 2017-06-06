Россия представит на выставке в Харбине YotaPhone 3

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия впервые представит на выставке CREXPO-2017 в китайском Харбине отечественный смартфон YotaPhone третьего поколения, заявил журналистам во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Четвертое российско-китайское ЭКСПО в Харбине пройдет с 15 по 19 июня.

"Мы покажем в Харбине впервые третье поколение YotaPhone с двумя экранами", — сказал Кладов.

Предыдущее российско-китайское ЭКСПО проходило летом 2016 года в Екатеринбурге в рамках VII Международной промышленной выставки "Иннопром". До этого два года подряд оно проходило в Харбине. ЭКСПО создано на основе Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, успешно проводившейся в 1990-2013 годах и получившей широкую международную известность.