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Технологии

Российские ученые разрабатывают технологию бесперебойной мобильной связи

12:3306.06.2017
(обновлено: 12:45 06.06.2017)
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© Fotolia / kantverСмартфон. Архивное фотоСмартфон. Архивное фото
© Fotolia / kantver

САМАРА, 6 июн — РИА Новости. Самарские и крымские ученые разрабатывают метод бесперебойный работы мобильной связи на случай стихийных бедствий, сообщает пресс-служба самарского национального исследовательского университета имени Королева.

Человек разговаривает по телефону. Архивное фото
© Fotolia / Yves Damin
Россия заняла второе место в мире по уровню доступности услуг сотовой связи
"Самарский университет имени Королева и Крымский федеральный университет имени Вернадского получили совместный грант на исследование "перспективных инфокоммуникационных технологий с использованием методов теоретической физики". Сейчас специалисты работают над организацией бесперебойной мобильной связи в условиях, когда вышки операторов сотовой связи (базовые станции) не работают", — говорится в сообщении.

По словам профессора самарского вуза Андрея Сухова, современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети: находить другие мобильные устройства и передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по Wi-Fi, превращаясь таким образом в базовые станции. Для этого им не нужна ни сотовая связь, ни интернет. Как отметили в вузе, технические возможности мобильных устройств востребованы при природных и техногенных катастрофах, а также в случаях массового отключения электроэнергии, как это было в 2015 году на полуострове Крым.

Принцип действия, разработанный учеными, таков: сигнал в виде зашифрованных данных передается от одного мобильного телефона к другому до тех пор, пока не найдет конкретного адресата. При этом смартфоны, не задействованные в сеансе связи, являются лишь проводниками сигнала, а значит, их владельцам совсем не обязательно "поднимать трубку", чтобы участвовать в процессе соединения определенных абонентов.

Лазерная система. Архивное фото
© Fotolia / RED-ON
Ученые зарядили мобильный телефон лазером с расстояния в полтора километра
Такая технология позволяет не только оставаться на связи в чрезвычайных ситуациях группам спасателей и медиков, но и транслировать широким потоком видео в центральный штаб МЧС и передавать актуальную 3D-панораму местности. Планируется, что в перспективе разработка будет оформлена в виде мобильного приложения, которым смогут воспользоваться все желающие.

Самарские ученые уже провели первые эксперименты нового способа связи. Они создали прототип устройства на основе мини-компьютера и обычного смартфона, который снабжен специальным программным обеспечением, также разработанном в вузе. Пока связь удалось установить между мобильными мини-компьютерами типа Banana Pi. Как сообщили в вузе, время связи между двумя устройствами составляет около 5 миллисекунд, передать видео можно только на небольшие расстояния.

По информации пресс-службы самарского вуза, чтобы передать сигнал между корпусами университета потребуется несколько секунд. Ученым предстоит большая работа по усовершенствованию программного пакета. Работающий экземпляр устройства разработчики намерены представить в конце 2017 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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