Apple представила смарт-спикер для дома HomePod

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Компания Apple представила многофункциональный музыкальный динамик для дома HomePod, презентация новинки прошла на Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (WWDC).

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"Так же, как iPod совершил музыкальную революцию в нашем кармане, HomePod совершит ее в наших домах", — заявили в компании.

Новый девайс высотой около 17,5 сантиметра представляет собой себя музыкальную колонку, в которой скрывается "потрясающая звуковая система", которая может адаптировать звук под условия помещения, в котором ее проигрывают. Колонка оснащена "мозгом" с процессором А8, который делает ее не только музыкальным динамиком, но своеобразным домашним помощником. Динамик оснащен функцией Siri для поиска музыки, который также сможет с помощью HomePod узнавать новости, информировать владельца о погоде, пробках, а также управлять HomeKit.

Новинку по цене 349 долларов можно будет купить в США, Великобритании и Австралии уже декабре 2017 года, продажи в других странах мира начнутся в 2018 году.