Apple в сентябре представит новую мобильную операционную систему iOS 11

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Новая мобильная операционная система Apple iOS 11 будет доступна для пользователей в сентябре, сообщила компания на Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (Worldwide Developers Conference, WWDC).

"Сегодня мы улучшим лучшую и самую продвинутую в мире операционную систему iOS 10 до iOS 11", — сказал глава компании Тим Кук.

В числе новинок iOS — опция мужского голоса персонального помощника и вопросно-ответной системы Siri, женский голос стал менее "компьютерным" и более живым. Siri теперь также будет оснащена встроенным переводчиком и, как сообщили в компании, в новой операционной системе будет способна "учиться", запоминая интересы владельца смартфона и предлагая ему контент в соответствии с ними. Новая операционная система также предоставит возможность частных расчетов между пользователями в приложении Apple Pay.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.