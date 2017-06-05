Apple представила iMac Pro

Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США

Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Компания Apple представила новейший в своей линейке и "самый мощный" настольный компьютер iMac Pro, новинка была презентована на проходящей в понедельник в Сан-Хосе Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (Worldwide Developers Conference, WWDC).

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"Он будет самым красивым и очевидно самым мощным iMac, который мы когда-либо создавали, и в действительности самый мощный из всех компьютеров Mac", — сообщил, представляя новинку, вице-президент компании Джон Тернус.

Он подчеркнул, что разработчикам удалось вместить "невероятно мощный" компьютер в "потрясающую" оболочку дизайна iMac Retina 5K с диагональю экрана 27 дюймов.

Компьютер в различных модификациям может быть оснащен от 8- до 18-ядерным процессором Xeon и мощнейшей начинкой для графики, видео и онлайн-игр.

Новинка будет доступна в декабре 2017 года. Стартовая цена "самого мощного" из всех существующих компьютеров Mac составит 4999 долларов. Новый персональный компьютер будет выпускаться в темно-сером цвете space gray.