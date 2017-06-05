СМИ: Apple сегодня продемонстрирует электронного "дворецкого"

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Очередной новинкой, которую компания Apple продемонстрирует на конференции разработчиков в Сан-Диего, может стать смарт-динамик, реагирующий на голос владельца и исполняющий функции электронного "дворецкого", сообщает интернет-агрегатор Phys.org

"Вокруг подобных устройств сейчас бурно развивается рынок, и Apple вряд ли упустит возможность, чтобы не представить свою версию смарт-динамиков", — заявляет аналитик Патрик Мурхед (Patrick Moorehead), чьи слова приводит сайт Phys.org.

На этой неделе в Сан-Диего пройдет ежегодная конференция разработчиков программ, связанная с устройствами и операционными системами компании Apple. Как правило, на подобных конференциях руководство и инженеры Apple представляют публике новые версии операционной системы iOS, однако в этом году, как ожидают аналитики, компания из Купертино может предложить новый продукт после выпуска "умных часов" Apple Watch в 2015 году.

Этим продуктом, как ожидают аналитики, будет устройство, похожее по своим функциям на два продукта конкурентов Apple – смарт-динамик Echo со встроенным электронным помощником Alexa, созданный компанией Amazon, и колонки Home, разработанные в Google.

Оба этих устройства могут реагировать на голос хозяина, отвечать на простые запросы и решать многие бытовые и офисные задачи – заказывать продукты или такси, рассказывать о прогнозе погоды, включать и выключать свет, кондиционер и другие бытовые приборы. Как рассказал РИА "Новости" Грэг Коррадо, один из ведущих специалистов Google в данной сфере, создание подобных систем искусственного интеллекта, способных общаться с человеком, является сегодня главным приоритетом для Google.

Apple, несмотря на то, что инженеры компании первыми создали голосового помощника для мобильных устройств, пока остается в стороне от этого рынка, и Мурхед и многие другие аналитики ожидают, что сегодня или на этой неделе компания из Купертино представит свой ответ на продукты Amazon и Google.

Помимо смарт-динамика, Apple также может представить три других продукта – обновление iOS, связанное с ликвидацией кнопки "домой" на новом поколении iPhone, обновленный iPad с увеличенным экраном и обновленным процессором, а также новую серию настольных персональных компьютеров.