ФПИ работает над технологиями защиты от информационных угроз из-за границы

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) работает над технологиями защиты от информационных угроз и предотвращения деструктивных информационных воздействий из-за границы, заявил РИА Новости в День пограничника заместитель генерального директора ФПИ Сергей Гарбук.

"Мы проводим комплексные исследования, направленные на парирование различного рода информационных угроз. В частности, фонд разрабатывает технологии выявления и предотвращения деструктивных информационных воздействий, направленных на дестабилизацию ситуации, приводящих к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности государств", – сказал Гарбук.

Под деструктивным информационным воздействием представитель ФПИ подразумевает не только чужую пропаганду, но и призывы к насилию любого рода, и провоцирование граждан к нанесению себе ущерба, доведение подростков до самоубийства, сектантскую деятельность и многое другое, что наносит неопровержимый вред обществу и отдельным людям.

"При этом важно научиться адекватно оценивать возможный ущерб от тех или иных информационных воздействий на общественное сознание, отделяя действительно опасные от не несущих существенных угроз для личности, общества или государства", — уточнил Гарбук.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.