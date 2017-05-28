В России создают технологии автоматизации обработки данных на границе

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) создаёт технологии автоматической обработки данных на границе, которые могли бы заменить человека-оператора, заявил РИА Новости в День пограничника заместитель генерального директора ФПИ Сергей Гарбук.

"Проблемой является экспоненциально возрастающий поток информации, поступающей от средств контроля… Решение указанной проблемы мы видим в создании автоматизированных технологий, способных без потери качества заменить человека-оператора при решении задач обработки поступающих разнородных данных", – сказал Гарбук.

По его словам, учитывая сложность этих задач и необходимость использования человеком своих интеллектуальных способностей при их решении, такие технологии обработки информации с полным правом могут быть отнесены к разряду интеллектуальных.

"Поэтому эффективное решение задач охраны государственной границы возможно лишь при обработке всей совокупности получаемой информации в масштабе времени, близком к реальному. Сложности возникают и при хранении получаемых данных. В области информационных технологий эта проблема известна как проблема обработки "больших данных", – добавил собеседник агентства.

При этом сдерживающим фактором, на взгляд Гарбука, является отсутствие нормативной базы, устанавливающей конкретные функциональные требования к интеллектуальным технологиям. При этом возможности автоматизированных систем при решении прикладных задач интеллектуальной обработки информации не должны уступать соответствующим возможностям квалифицированного человека-оператора.

"Определённые работы в этом направлении ведутся, и фонд в них активно участвует", – отметил он.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.