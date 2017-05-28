В России создают технологии автоматизации обработки данных на границе

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) создаёт технологии автоматической обработки данных на границе, которые могли бы заменить человека-оператора, заявил РИА Новости в День пограничника заместитель генерального директора ФПИ Сергей Гарбук.
По его словам, учитывая сложность этих задач и необходимость использования человеком своих интеллектуальных способностей при их решении, такие технологии обработки информации с полным правом могут быть отнесены к разряду интеллектуальных.
"Поэтому эффективное решение задач охраны государственной границы возможно лишь при обработке всей совокупности получаемой информации в масштабе времени, близком к реальному. Сложности возникают и при хранении получаемых данных. В области информационных технологий эта проблема известна как проблема обработки "больших данных", – добавил собеседник агентства.
При этом сдерживающим фактором, на взгляд Гарбука, является отсутствие нормативной базы, устанавливающей конкретные функциональные требования к интеллектуальным технологиям. При этом возможности автоматизированных систем при решении прикладных задач интеллектуальной обработки информации не должны уступать соответствующим возможностям квалифицированного человека-оператора.
"Определённые работы в этом направлении ведутся, и фонд в них активно участвует", – отметил он.