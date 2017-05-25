Команда Петербургского университета ИТМО победила на ЧМ по программированию

ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Команда Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) одержала победу в чемпионате мира по спортивному программированию ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest), сообщили организаторы по итогам прошедшего в среду в городе Рэпид сити (Южная Дакота, США) финала.

За победу под руководством тренера Андрея Станкевича боролись Иван Белоногов, Владимир Смыкалов и Илья Збань. Команде победителей удалось решить 10 из 12 задач быстрее и грамотнее соперников.

Как рассказала РИА Новости представитель ИТМО Лидия Перовская, "с каждым годом задачи чемпионата становятся сложнее, происходит непрерывная гонка знаний и задается очень высокая планка". Она призналась, что "хотя победа (команды) была вероятной, она все равно стала неожиданной" и "совершенно невероятной".

Второе место заняла команда Варшавского университета, третьими стали ребята из Сеульского национального университета, четвертое место завоевали чемпионы прошлого года команда Санкт-Петербургского Университета (СПбГУ).

В ежегодном чемпионате принимали участие более 130 команд со всего мира, 13 из них — российские. Последние годы кубок мира передают друг другу две российские команды — СПбГУ и Университет ИТМО. На счету последнего рекордные семь чемпионских титулов.

Чемпионат ACM ICPC под эгидой компании IBM проводится ежегодно с 1977 года, за это время его золотая медаль и кубок победителя стали одним из "самых уважаемых компьютерных наград в мире". На счету российских вузов 12 чемпионских званий. Следующий финал чемпионата мира пройдет в 2018 году в Пекине (КНР).