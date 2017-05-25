СМИ: российские банки хотят использовать в банкоматах идентификацию по лицу

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские банки планируют внедрять в своих банкоматах идентификацию по лицу, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей крупнейших кредитных организаций.

Благодаря новому способу "узнавания", клиентам не надо будет использовать карту и вводить цифровой пароль для снятия наличных, оплаты услуг или перевода средств на другие счета.

Оснащение одного банкомата обновленной системой распознавания, как подсчитали эксперты, потребует от 500 до 1000 долларов.

Новый способ идентификации, как пишут "Известия", планируют использовать Сбербанк, ВТБ, Бинбак и Росбанк.