Google представила новую версию Android

Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США. Архивное Фото.

Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США. Архивное Фото.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Новая версия операционной системы Android была представлена на ежегодной конференции Google I/O. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Google.

В новой операционной системе Android О разработчики уделили повышенное внимание оптимизации, например, передача трафика и данных с GPS в приложения, открытые в фоновом режиме, может быть сокращена.

В числе новых функций также есть также picture-in-picture, позволяющая работать на экране устройства одновременно с двумя приложениями. Переработана также система уведомлений — теперь доступна функция их предварительного просмотра при долгом нажатии на иконку приложения.

#AndroidO will bring more fluid experiences to mobile screens, along with improved "vitals" like battery life and security. #io17 pic.twitter.com/GdhPChWpAr — Google (@Google) 17 мая 2017 г.

​В магазин приложений также добавлено расширение, предназначенное для борьбы с вредоносными программами на основе машинного обучения.

Окончательная дата выхода и название новой операционной системы пока не раскрываются.