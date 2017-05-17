Nokia 3310: продавцы рассказали о росте продаж обновленной "легенды"

Обновленная версия классической модели мобильного телефона Nokia 3310 во время российской презентации в Москве. 16 мая 2017

Обновленная версия классической модели мобильного телефона Nokia 3310 во время российской презентации в Москве. 16 мая 2017

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Евросеть" наблюдает положительную динамику продаж обновленной кнопочной Nokia 3310, ожидает высокого спроса на модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

"До старта продаж к нам поступило значительное количество предзаказов. Уже сейчас мы наблюдаем положительную динамику продаж и ожидаем достаточно высокий спрос на модель, ставшую легендой известного бренда", — сказал собеседник агентства.

Накануне новая модель Nokia стала доступна для покупки в "Евросети" по цене 3990 рублей. Телефон представлен в четырех цветовых решениях – красный, желтый, синий и серый.

Финская HMD Global, которой принадлежат права на выпуск устройств под брендом Nokia, новую версию классического телефона Nokia 3310 представила в феврале. Предполагалось, что эта версия телефона будет продаваться за 59 евро.

Nokia, в прошлом один из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов, на рубеже 2010-х уступил свои позиции ведущим производителям смартфонов. В 2013 году Microsoft купила бизнес Nokia по производству мобильных телефонов за 5,4 миллиарда евро. Однако в мае прошлого года Nokia подписала лицензионное соглашение, предоставляющее новой компании HMD эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под брендом Nokia в течение 10 лет.

По условиям соглашения, Nokia будет получать платежи от HMD за продажу мобильных продуктов под брендом Nokia, обеспечит новую фирму правами на лицензии и патенты, установит обязательные требования по производительности устройств, качеству, дизайну.