ФПИ выбрал компанию для создания "летающего внедорожника"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Победителем российского конкурса на лучший демонстратор так называемого "летающего внедорожника" — летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки — стала подмосковная компания "ПромСервис", сообщает в среду Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"Конкурс проводился в два этапа, всего была подана 61 заявка от российских компаний, научных и образовательных учреждений. Победителем конкурса стала компания "ПромСервис" (город Истра Московской области), призером – компания "Флэш-М" (Красноярск)", — говорится в релизе.

Конкурс проводился ФПИ с декабря 2016 по май 2017 года. Целью был "поиск научно-технических решений и выявление лучших отечественных коллективов по созданию перспективных летательных аппаратов различного типоразмера".

"С победителем и призером ФПИ предполагает заключить соглашения на реализацию авиапроектов, по итогам выполнения которых будут приниматься решения о реализации в 2018–2020 годах за счет средств ФПИ научно-технических проектов по созданию летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки", — уточнили в фонде.

Как сообщалось, аппарат будет предназначен для перевозки грузов и пассажиров грузоподъемностью от ста до тысячи килограммов. Не являясь беспилотником, аппарат должен обладать автоматической системой управления, вертикальным взлетом и посадкой на площадке, ограниченной препятствиями, размером 50 на 50 метров. Предполагается, что такой аппарат будет задействован для спасательных операций.

Объем финансирования аванпроекта — до 3 миллионов рублей на срок до 12 месяцев.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.