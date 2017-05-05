Российские ученые разрабатывают экзоскелеты и роботов для помощи инвалидам

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские ученые создают технологии для реабилитации людей с ограниченными возможностями, в том числе экзоскелеты, нейроинтерфейсы и робототехнические средства, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Анатолий Ковтун в Международный день борьбы за права инвалидов.
"Дорожная карта включает несколько направлений: прежде всего это нейроинтерфейсы и нейропротезирование нового поколения, робототехнические средства обеспечения медико-социальной реабилитации, в том числе: экзоскелеты, ортезы и протезы с биосенсорной функцией", — сказал Ковтун.
Для систематизации работ по поддержке людей с ограниченными возможностями в фонде разработана стратегия построения перспективных исследований в интересах медико-социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями.
"Главная задача наших разработок в данном направлении — помочь людям с ограниченными возможностями адаптироваться к окружающим условиям, "встроиться" в современное общество. Именно для этого создаются новые технологии и устройства", — подчеркнул Ковтун.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.