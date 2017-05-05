Российские ученые разрабатывают экзоскелеты и роботов для помощи инвалидам

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские ученые создают технологии для реабилитации людей с ограниченными возможностями, в том числе экзоскелеты, нейроинтерфейсы и робототехнические средства, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Анатолий Ковтун в Международный день борьбы за права инвалидов.

"Дорожная карта включает несколько направлений: прежде всего это нейроинтерфейсы и нейропротезирование нового поколения, робототехнические средства обеспечения медико-социальной реабилитации, в том числе: экзоскелеты, ортезы и протезы с биосенсорной функцией", — сказал Ковтун.

Кроме того, по его словам, речь идет о разработках в сфере построения коммуникаций лиц с ограниченными возможностями на технической базе биоинтерфейсов с обратной связью и IT-технологий. При этом они сопровождаются мероприятиями по медико-социальной реабилитации: модели реального мира, биоинтерфейсы будущего, миостимуляторы, виртуальная среда для реабилитации и другие, отмечается в сообщении.

Для систематизации работ по поддержке людей с ограниченными возможностями в фонде разработана стратегия построения перспективных исследований в интересах медико-социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями.

"Главная задача наших разработок в данном направлении — помочь людям с ограниченными возможностями адаптироваться к окружающим условиям, "встроиться" в современное общество. Именно для этого создаются новые технологии и устройства", — подчеркнул Ковтун.

К таким технологиям относятся также системы "умного дома", которые позволят людям с ограниченными возможностями управлять домашней техникой и осуществлять другие действия посредством нейроинтерфейса, добавил собеседник агентства.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.