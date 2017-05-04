СМИ узнали о планах SpaceX по запуску спутников для раздачи интернета

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Частная компания Илона Маска SpaceX наметила запуск первых спутников для раздачи высокоскоростного интернета на 2019 год, передает телеканал CNBC со ссылкой на вице-президента компании по государственным делам Патрисию Купер.

Как сообщает телеканал, в ноябре SpaceX раскрыла планы о намерении запустить 4425 спутников, однако точные сроки не были названы.

Как сообщила Купер в среду, в 2017 году компания начнет тестирование спутников и запустит первый прототип до конца года. Еще один прототип будет запущен в начале 2018 года.

"Оставшиеся спутники … будут запущены поэтапно до 2024 года", — заявила Купер во время выступления перед комитетом Сената США по торговле, науке и транспорту.

"SpaceX планирует запустить систему на борту ракеты Falcon 9", — добавила Купер. По ее словам, это поможет сократить расходы, что стало возможным благодаря "повторному использованию первой ступени".

Как сообщает телеканала, 4425 спутников будут действовать на 83 орбитальных плоскостях на высоте от 1110 до 1325 километров.