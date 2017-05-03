СМИ узнали, когда в России появятся сети 5G

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мобильные сети нового поколения (5G) появятся в российских городах-миллионниках к 2020 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект программы "Цифровая экономика", разработанный в Минкомсвязи.

Согласно документу, к 2020 году такие сети заработают в восьми городах, к 2025 — в пятнадцати.

Новый стандарт передачи данных позволит передавать информацию на скорости более 10 Гбит в секунду, что в 30 раз превышает способность передачи внутри доступных сегодня сетей 4G, отмечает издание.

По словам официального представителя "Билайна" Анны Айбашевой, технология еще не приведена к единому стандарту, но операторы уже готовятся к ее внедрению.

Так, в середине апреля 2017 года MTC и Ericsson провели испытания 5G на движущемся прототипе смартфона, добавляет газета. В ходе эксперимента удалось достичь скорости передачи данных 25 Гбит/с. В развитии стандарта участвует и "Мегафон" и Nokia — компании уже продемонстрировали мобильную передачу данных на скорости 1,2 Гбит/с, пишут "Известия".

Официальный представитель МТС Дмитрий Солодовников отметил, что отдельные решения операторы связи могут внедрить уже в следующем году.

"Сейчас МТС усиливает мощности сетей передачи данных и тестирует технологические решения, чтобы к моменту стандартизации 5G к 2020 году мы были готовы к коммерческому внедрению", — сказал Солодовников.

В компании Tele2 предполагают, что доработка и внедрение технологии в коммерческую эксплуатацию займет не меньше четырех лет.