Китайские ученые построили новую квантовую вычислительную машину

ПЕКИН, 3 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Ученые из Китая построили новую квантовую вычислительную машину, которую они назвали первой в своем роде в мире, передает в среду агентство Синьхуа.

Отмечается, что созданная китайскими учеными квантовая вычислительная машина во много раз превосходит обычные компьютеры.

Сообщается, что прототип квантовой вычислительной машины оказался от 10 до 100 раз быстрее, чем первый электронный цифровой вычислитель общего назначения ЭНИАК (ENIAC). Также сообщается, что созданная вычислительная машина, — первая в своем роде, превосходящая классические компьютеры и использующая в работе одиночные фотоны.