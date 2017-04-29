В китае вводят регистрацию в онлайн-играх по реальным именам

ПЕКИН, 29 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Власти Китая вводят регистрацию для игроков онлайн-игр с использованием их реальных идентификационных данных, передает агентство Синьхуа со ссылкой на циркуляр министерства культуры КНР.

Сообщается, что новые правила вступят в силу с 1 мая 2017 года.

Согласно правилам, для регистрации в онлайн-играх пользователи будут обязаны вводить реальные данные со своих удостоверений личности, используя настоящие имена. Кроме этого, операторы онлайн-игр будут обязаны хранить регистрационные данные пользователей, чтобы предоставить их органам надзора в случае необходимости.

Также сообщается, что, согласно циркуляру, операторам рекомендуется ограничить игровое время и денежные затраты на игры для несовершеннолетних игроков.