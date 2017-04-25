СМИ: реклама на британском телеканале будет обращаться к зрителям по имени

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Подписчики британского телеканала Channel 4 в скором времени увидят рекламу, в которой к ним будут обращаться по имени, пишет газета Daily Mail. © Fotolia / Serg Zastavkin Итальянское ТВ закрыло передачу после спора о женах из Восточной Европы

Такая реклама будет доступна 15 миллионам пользователей ноутбуков и планшетов, а также на Smart TV. Решение было принято в ответ на сокращающееся число просмотров рекламы из-за того, что многие пользователи предпочитают просто пропустить рекламный ролик и сразу перейти к просмотру передач и фильмов.

"Наиболее привлекающее внимание слово для каждого – это, несомненно, его или ее имя", — приводит газета слова креативного директора телеканала Давида Амодио.

К примеру, пишет издание, реклама производителя пива Foster's Lager будет начинаться с обращения к пользователю по имени и слов "это для тебя".

Отмечается, что некоторые американские фирмы ранее также экспериментировали с технологией, которая адаптирует рекламные объявления к индивидуальным домам.