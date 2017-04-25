На Google Play обнаружили приложение, крадущее пароли от мобильного банка

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты вирусной лаборатории ESET обнаружили на Google Play приложение, которое крадет пароли от мобильного банка, Facebook и Instagram, говорится в сообщении компании.
Если зараженное устройство находится в РФ, Украине или Белоруссии, вирус деактивируется. Поясняется, что таким образом злоумышленники возможно пытаются избежать уголовного преследования в своей стране. Когда на зараженном устройстве запускается мобильный банк или социальная сеть, на экране появится поддельное окно для ввода данных. Логины, пароли или данные банковских карт, введенные в фишинговом окне, отправляются злоумышленникам.
В ходе исследования специалисты ESET наблюдали перехват паролей Commbank, NAB и Westpac Mobile Banking, а также Facebook, Instagram и Google Play, поясняется, что атакующие могут перенацелить его почти на любое приложение.
"Для профилактики заражения ESET рекомендует загружать приложения только на официальных площадках, предварительно изучив оценки и отзывы пользователей. Подозрительные запросы разрешений (например, права администратора для приложения-фонарика) – повод отказаться от установки софта", — говорится в сообщении.