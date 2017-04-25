"Росэлектроника" начала поставки адаптеров для создания суперкомпьютеров

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Росэлектроника" начала поставки сетевых адаптеров "Ангара", которые позволяют создать суперкомпьютер, объединив в высокосортную сеть до 32 тысяч устройств, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.
Отмечается, что "Ангара" позволяет концентрировать в единой сети мощности до 32 тысяч компьютеров, в том числе разных производителей и с разной архитектурой центральных процессоров, включая отечественный "Эльбрус".
Одним из первых гражданских заказчиков новой разработки стал Объединенный институт высоких температур РАН — ведущий научный центр России в области современной энергетики и теплофизики. Созданный для института 32-узловой гибридный вычислительный кластер с сетью "Ангара" направлен на решение задач в области молекулярной динамики.
В составе "Росэлектроники" разработку и производство "Ангары" ведет московский "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" (НИЦЭВТ).