"Росэлектроника" начала поставки адаптеров для создания суперкомпьютеров

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Росэлектроника" начала поставки сетевых адаптеров "Ангара", которые позволяют создать суперкомпьютер, объединив в высокосортную сеть до 32 тысяч устройств, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.

"Объединенный холдинг "Росэлектроника" начал поставки на гражданский рынок сетевых адаптеров, способных объединять тысячи компьютеров в высокоскоростные сети для решения суперкомпьютерных задач в области аналитики, прогнозирования и проектирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Ангара" позволяет концентрировать в единой сети мощности до 32 тысяч компьютеров, в том числе разных производителей и с разной архитектурой центральных процессоров, включая отечественный "Эльбрус".

Одним из первых гражданских заказчиков новой разработки стал Объединенный институт высоких температур РАН — ведущий научный центр России в области современной энергетики и теплофизики. Созданный для института 32-узловой гибридный вычислительный кластер с сетью "Ангара" направлен на решение задач в области молекулярной динамики.

"Разработка решает проблему дефицита вычислительных мощностей в отечественной промышленности и науке. Создаваемые на базе сети "Ангара" вычислительные системы способны решать множество задач — от прогноза метеорологической обстановки до моделирования запуска космических аппаратов. Что важно, это делается без огромных вложений в строительство новых суперкомпьютерных объектов, на базе уже существующих мощностей", — подчеркнул заместитель гендиректора "Росэлектроники" Арсений Брыкин, слова которого приводит пресс-служба

В составе "Росэлектроники" разработку и производство "Ангары" ведет московский "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" (НИЦЭВТ).