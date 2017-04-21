Илон Маск собирается создать технологию для "телепатии"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Принадлежащая предпринимателю, изобретателю и инвестору из США Илону Маску компания Neuralink Corp может в будущем создать технологию и устройства, позволяющую обмениваться мыслями на расстоянии без разговора, заявил Маск в интервью сайту Wait But Why.

"По существу, вы будете заниматься телепатией с вашего согласия. Вам не придется озвучивать (мысли — ред.), если только вы не хотите привнести небольшую изюминку в беседу", — приводит сайт слова Маска, который является гендиректором Neuralink.

Изначально компания займется разработкой технологий, которые будут помогать людям с повреждениями головного мозга в результате инсульта или операции по удалению раковой опухоли. Технология поможет людям с параличами, а также страдающим от связанных с возрастом проблем с памятью. Первое устройство должно появиться на рынке уже через четре года, говорит Маск.

"Я думаю, что через 8-10 лет эта (технология — ред.) сможет использоваться здоровыми людьми. Важно заметить, что это сильно зависит от времени (которые займут — ред.) одобрения со стороны регуляторов и от того, как наши устройства будут работать на людях с ограниченными возможностями", — отметил Маск.

Изобретатель полагает, что человеку нужно научиться интегрировать свой разум с компьютерами до того, как будет изобретен искусственный суперинтеллект. "Скорость прогресса в этом направлении очень важна", — добавил Маск.