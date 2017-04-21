СМИ: Китай запустил сайт для отслеживания нарушений авторских прав

ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай запустил сайт для отслеживания нарушений авторских прав в стране, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Сообщается, что сайт www.12426.cn будет управляться центром по наблюдению за соблюдением прав собственности КНР. Целью его создания является борьба с пиратством и выявление нарушений, связанных с использованием авторских прав.

С помощью сайта владельцы авторских прав смогут получить информацию о нарушениях, связанных и использованием их авторских прав, получить услуги по решению подобных проблем. Мониторинг ведется в круглосуточном режиме.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай усилит защиту прав интеллектуальной собственности в стране. По его мнению, это будет одной из мер, которая позволит рынку КНР стать более прозрачным и овладеть лучшим регулированием.

Также сообщалось, что правоохранительные органы Китая в 2016 году арестовали 3,8 тысячи человек, причастных к преступлениям в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности. Большинство преступлений связаны с нарушениями прав по использованию торговых марок.