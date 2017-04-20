В России разработали собственную вертолетную систему навигации

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. "Росэлектроника" разработала новейший допплеровский измеритель скорости и сноса (ДИСС) для гражданских вертолетов, который в перспективе заменит используемые в России иностранные аналоги, сообщает в четверг пресс-служба холдинга.

"В рамках импортозамещения критических элементов бортового радиоэлектронного оборудования специалистами рыбинского КБ "Луч" создан малогабаритный вертолетный допплеровский измеритель скорости и сноса, совмещенный с высотомером. Прибор предназначен для измерения скорости, высоты и наклонной дальности летательного аппарата в полете и при зависании вертолета над местностью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новейший ДИСС может быть установлен на любой тип гражданских вертолетов. На данный момент созданы его опытные образцы, и изделие вышло на стадию сертификации.

"Новый отечественный ДИСС автоматически определяет наклонную дальность до подстилающей поверхности и ее тип – вода, земля, лес, что позволило полностью исключить в ряде ситуаций "человеческий фактор" и вероятность некоторых ошибок пилотирования", — пояснили в пресс-службе.

"Сегодня рынок гражданских ДИССов и многих других элементов бортового оборудования практически полностью занят зарубежными производителями. Это означает зависимость от поставщиков импортного оборудования, комплектующих, сервисов, а также серьезно влияет на цену изделий, стоимость их эксплуатации. В военной вертолетной технике таких проблем нет, пришло время решать эти вопросы в гражданском авиастроении", — подчеркнул заместитель гендиректора "Росэлектроники" Арсений Брыкин, слова которого приводит пресс-служба.