Baidu представит технологию беспилотного вождения

ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Крупнейший китайский интернет-поисковик Baidu в июле представит собственную технологию беспилотного управления для транспортных средств на основе искусственного интеллекта, передает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на компанию.

Сообщается, что первоначально технология будет представлена в ограниченных дорожных условиях, а к концу года может быть опробована на автомобилях на некоторых городских дорогах. Проект получил название Apollo. По планам компании, технология в полной мере заработает к 2020 году, когда автомобили с ней смогут самостоятельно ездить по шоссе и всем городским дорогам.

Кроме этого, Baidu планирует предоставлять свои разработки партнерам в отрасли, а также продолжать развитие технологии вместе с ними.

Летом прошлого года президент Baidu Чжан Яцинь сообщил, что компания планирует в течение ближайших пяти лет начать серийный выпуск беспилотных автомобилей. Он сказал тогда, что Baidu проведет целый ряд дорожных тестов беспилотных авто в десяти городах КНР, целью которых будет наладить серийный выпуск соответствующих технологий в течение ближайших трех лет и осуществить запуск массового производства таких автомобилей в течение пяти лет.

Он отмечал, что главной технологией является "автомобильный мозг Baidu" (Baidu car brain), которая включает в себя системы высокоточного позиционирования транспортного средства, оценки окружающей обстановки и принятия решения на дороге.

Компания Baidu основана в 2000 году. Предоставляет различные веб-сервисы, в том числе поисковую систему Baidu. В 2005 году компания провела IPO на бирже NASDAQ.