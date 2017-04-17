В Google Play обнаружили приложения, крадущие пароли

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Специалисты вирусной лаборатории ESET обнаружили на Google Play новые опасные приложения, которые специализируются на краже данных аккаунтов PayPal и Paxful, сообщила компания.
5.6%Да, средства удалось вернуть
10.1%Да, но доказать свою правоту не удалось
69%Нет, не попадался(ась) на уловки мошенников
15.4%У меня нет банковской карты
Накопленные средства можно перевести на PayPal, для чего в приложении имеется специальная форма авторизации. Однако после ввода логина и пароля приложение выдает сообщение об ошибке, при этом учетные данные PayPal отправляются на удаленный сервер разработчиков. Для оплаты услуги по увеличению трафика YouTube-канала пользователю нужно ввести данные банковской карты – эта информация также поступит в распоряжение разработчиков.
Второе приложение – PaxVendor – использовало популярность биткоин-обменника Paxful. Программа собирала логины и пароли от этого сервиса при помощи фальшивого экрана авторизации, других функций у нее не было. После ввода учетных данных пользователь видит сообщение об ошибке, тем временем операторы PaxVendor могут войти в скомпрометированный аккаунт.
"После сообщения ESET вредоносные приложения были удалены с Google Play", — говорится в сообщении.