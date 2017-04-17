В Google Play обнаружили приложения, крадущие пароли

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Специалисты вирусной лаборатории ESET обнаружили на Google Play новые опасные приложения, которые специализируются на краже данных аккаунтов PayPal и Paxful, сообщила компания.

Приложения действовали при помощи социальной инженерии. Первое из них — Boost Views – продвигалось как инструмент для заработка на YouTube. После запуска приложения пользователю предлагалось либо смотреть видео с YouTube, получая за это "зарплату", либо увеличить число просмотров собственного канала. Программу скачали почти 100 тысяч раз.

Накопленные средства можно перевести на PayPal, для чего в приложении имеется специальная форма авторизации. Однако после ввода логина и пароля приложение выдает сообщение об ошибке, при этом учетные данные PayPal отправляются на удаленный сервер разработчиков. Для оплаты услуги по увеличению трафика YouTube-канала пользователю нужно ввести данные банковской карты – эта информация также поступит в распоряжение разработчиков.

Второе приложение – PaxVendor – использовало популярность биткоин-обменника Paxful. Программа собирала логины и пароли от этого сервиса при помощи фальшивого экрана авторизации, других функций у нее не было. После ввода учетных данных пользователь видит сообщение об ошибке, тем временем операторы PaxVendor могут войти в скомпрометированный аккаунт.

"После сообщения ESET вредоносные приложения были удалены с Google Play", — говорится в сообщении.