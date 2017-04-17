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Технологии

В Google Play обнаружили приложения, крадущие пароли

14:3217.04.2017
(обновлено: 14:53 17.04.2017)
119083
Интернет-магазин Google Play, русскоязычная версия. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Специалисты вирусной лаборатории ESET обнаружили на Google Play новые опасные приложения, которые специализируются на краже данных аккаунтов PayPal и Paxful, сообщила компания.

У вас когда-нибудь похищали деньги с банковской карты?
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У вас когда-нибудь похищали деньги с банковской карты?

  • 5.6%

    Да, средства удалось вернуть

  • 10.1%

    Да, но доказать свою правоту не удалось

  • 69%

    Нет, не попадался(ась) на уловки мошенников

  • 15.4%

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Приложения действовали при помощи социальной инженерии. Первое из них — Boost Views – продвигалось как инструмент для заработка на YouTube. После запуска приложения пользователю предлагалось либо смотреть видео с YouTube, получая за это "зарплату", либо увеличить число просмотров собственного канала. Программу скачали почти 100 тысяч раз.

Накопленные средства можно перевести на PayPal, для чего в приложении имеется специальная форма авторизации. Однако после ввода логина и пароля приложение выдает сообщение об ошибке, при этом учетные данные PayPal отправляются на удаленный сервер разработчиков. Для оплаты услуги по увеличению трафика YouTube-канала пользователю нужно ввести данные банковской карты – эта информация также поступит в распоряжение разработчиков.

Второе приложение – PaxVendor – использовало популярность биткоин-обменника Paxful. Программа собирала логины и пароли от этого сервиса при помощи фальшивого экрана авторизации, других функций у нее не было. После ввода учетных данных пользователь видит сообщение об ошибке, тем временем операторы PaxVendor могут войти в скомпрометированный аккаунт.

"После сообщения ESET вредоносные приложения были удалены с Google Play", — говорится в сообщении.

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Технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mogu82
Да ладно, не может быть. Как такое вообще возможно. Даже не верится. Ай-яй-яй, подорвали доверие, что теперь будет (?)
14:37
17.04.2017
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