СМИ: в России разработали новую операционную систему для работы с гостайной

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию "Ростех") разработал операционную систему для работы с информацией, составляющей гостайну, ее основными заказчика станут федеральные и региональные власти и госкорпорации, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на НЦИ.

"Систему "ОСь" на базе Linux можно использовать в центрах обработки данных (ЦОД), на серверах и клиентских рабочих станциях", — говорится в материале.

Как пишет газета, 11 апреля была зарегистрирована заявка на включение операционной системы в реестр отечественного ПО. Сейчас "ОСь" проходит экспертизу в Минкомсвязи РФ. Отличительной чертой новой системы называется возможность ее интеграции с ПО сторонних производителей, в частности, созданным для MS Windows.

"Целевые заказчики продуктов семейства "ОСь" — в первую очередь федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные корпорации и компании с государственным участием", — рассказали "Известиям" представители НЦИ.

Издание напомнило, что сейчас в России уже существуют операционные системы для работы с гостайной: "Заря", и "Рассвет", но они для нужд Минобороны.