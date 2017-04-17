СМИ: в России разработали новую операционную систему для работы с гостайной

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию "Ростех") разработал операционную систему для работы с информацией, составляющей гостайну, ее основными заказчика станут федеральные и региональные власти и госкорпорации, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на НЦИ.
"Систему "ОСь" на базе Linux можно использовать в центрах обработки данных (ЦОД), на серверах и клиентских рабочих станциях", — говорится в материале.
"Целевые заказчики продуктов семейства "ОСь" — в первую очередь федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные корпорации и компании с государственным участием", — рассказали "Известиям" представители НЦИ.
Издание напомнило, что сейчас в России уже существуют операционные системы для работы с гостайной: "Заря", и "Рассвет", но они для нужд Минобороны.