В Нижегородской области создадут IT-кластер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр — РИА Новости. Кластер, который объединит компании, работающие в сфере информационных технологий, создадут в Нижегородской области, сообщил глава региона Валерий Шанцев.

"В этом году к нам съехались высококлассные IT-специалисты. Все они заявляют о необходимости объединения профессионалов разных сфер для развития отраслевых информационных технологий. Поэтому приняли решение — создать так называемый IT-кластер, вокруг которого сконцентрируются исследовательские центры, промышленные предприятия и инвесторы", — сказал губернатор журналистам после осмотра экспозиции десятого международного форума информационных технологий "ITFORUM 2020/Цифровой мир".

По его словам, "сегодня, кто добьется продвижения IT-технологий, максимальных результатов, тот будет абсолютно конкурентен на рынке".

В министерстве информационных технологий, связи и средств массовой информации региона РИА Новости уточнили, что около 50 нижегородских компаний проявили интерес к кластеру. По словам представителя министерства, планируется, что в рамках открывшегося в среду форума потенциальные участники определят четыре-пять направлений специализации кластера.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев отметил, что министерство "всегда поддерживает региональные инициативы в области информатизации, связанные с развитием электронного правительства, информационных технологий".

Также, делясь впечатлениями после осмотра экспозиционной части форума, Козырев сказал, что "все это нужно использовать не только для того, чтобы на выставках показать, но и внедрять". "Для этого (внедрения), конечно, требуется и создание благоприятной законодательной среды, и дальнейшего развития инфраструктуры, улучшения качества связи, технологии обработки данных. Безусловно, нужно еще много работать для того, чтобы стать более независимыми от импортного оборудования и технологий. Для этого, конечно, нужно поддерживать российские компании, которые занимаются IT-технологиями", — добавил замминистра.

Форум информационных технологий "ITFORUM 2020/Цифровой мир" будет работать до 14 апреля.

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