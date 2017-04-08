СМИ: в Арктике появится российский радиационный корабль-мусорщик

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Специальный универсальный морской транспорт INF-2 вывезет из Арктики и Дальнего Востока радиоактивные отходы, а также доставит технику и запасы арктическим бригадам Министерства обороны, пишет газета "Известия". Проект судна разработан специалистами Крыловского государственного научного центра при поддержке Минпромторга.

Транспорт относится к классу судов "река-море", то есть может ходить как по Северному морскому пути, так и по рекам. INF-2 представляет собой однопалубный теплоход с ледокольной формой оконечностей корпуса. Его длина – 140 метров, водоизмещение составляет 12 тысяч тонн.

Строительство INF-2, как ожидается, начнется в 2020 году.