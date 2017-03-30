СМИ назвали дату тестового полета крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600

ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Первый тестовый полет крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600, предназначенного для тушения пожаров, состоится в середине мая, сообщает Международное радио Китая (CRI).

Создатели самолета уточнили, что первый полет с водной поверхности запланирован на вторую половину 2017 года.

Заместитель главного конструктора проекта Ван Чжэнлун отметил, что самолет прошел испытания по автономной подаче электроэнергии и одновременной работе всех четырех двигателей. Также разработчики протестировали основные системы новой машины.

В ближайшее время самолет должен пройти тесты на руление по взлетно-посадочной полосе.

"Мы планируем начать в конце марта испытания самолета резонансным методом, они продлятся около 20 дней. Дата полета будет определена исходя из готовности самолета к тому моменту, и того, как быстро смогут обучиться пилоты", — заявил главный инженер проекта Ван Шучжэ.

Экипаж AG600 будет состоять из трех человек, которых выберут из восьми претендентов.

Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года. Самолет, предназначенный для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде, сошел с конвейера в городе Чжухай провинции Гуандун.

Компания-производитель China Aviation Industry General Aircraft Co получила заказы на производство 17 машин.