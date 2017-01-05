BMW в этом году начнет тест-драйв самоуправляемых автомобилей

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Немецкий автопроизводитель BMW заявил о планах начать тестовую эксплуатацию самоуправляемых автомобилей в Европе и в США в 2017 году, сообщает в четверг агентство Франс Пресс.

В разработке немецкого концерна участвует компьютерный гигант Intel и базирующийся в Израиле разработчик автомобильных технологий Mobileye.

"Производство автомобилей с автономной системой управления — реальность для наших клиентов и общее стремление при сотрудничестве с Intel и Mobileye", — сказал представитель BMW Клаус Фролих на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

По его словам, тесты автомобилей с системой автоматического управления на дорогах представляют крупный шаг вперед по разработке к 2021 году полностью самоуправляемых автомобилей.

Пока для тестов BMW представит 40 автомобилей, которые будут тестироваться на дорогах в конце 2017 года, говорится в сообщении.

Автомобили с автономной системой управления для уличного движения также тестируются компанией Uber. На данный момент речь идет об оснащенной сенсорами самоуправляемой системой, управление над которой в любой момент может взять на себя сидящий в автомобиле водитель.