Президент Финляндии назвал Астану важным центром сирийского урегулирования

ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт — РИА Новости. Астана является важным центром урегулирования в Сирии, переговоры между президентами Казахстана и Финляндии Нурсултаном Назарбаевым и Саули Ниинистё, прошедшие в среду в Хельсинки, были чрезвычайно полезны, говорится в заявлении канцелярии финского лидера.

"Я всегда очень дорожил оценкой президента Назарбаева и считаю, что такие страны, как Казахстан и Финляндия должны действовать во имя мира. Астана является важным процессом содействия мирному урегулированию ситуации в Сирии. Обмен мнениями в результате нашей совместной беседы и обмен информацией, идеями, на мой взгляд, был чрезвычайно полезен, и я хотел бы поблагодарить его (Назарбаева)", — приводится в сообщении цитата Ниинистё.

Назарбаев также встретился с представителями многочисленных финских компаний. Оба президента подчеркнули важность развития экономики наряду с очень тесными политическими отношениями. "Казахстан является ключевым игроком в Центральной Азии и для Финляндии, безусловно, является важным партнером в политике и экономике. Казахстан — очень богатая страна природных ресурсов, и у Финляндии есть такие технологии и ноу-хау, которые можно использовать в этой области", — сказал Ниинистё. Он отметил, что финские образовательные программы также представляют интерес для казахов.

Ниинистё подчеркнул важность сотрудничества по укреплению верховенства закона между Европейским Союзом и республиками Центральной Азии и сказал, что Финляндия активно участвует в этом процессе.

В присутствии президентов были подписаны два меморандума о взаимопонимании, один из которых касается воздушного сообщения, а другой — стратегического партнерства в области энергетики и "зеленой" экономики.

Это третья встреча Ниинистё и Назарбаева, отмечается в сообщении канцелярии.