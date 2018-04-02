Тысячи сирийских детей получили возможность вернуться к школьным занятиям

Дети играют в разрушенном доме в Восточной Гуте, Сирия. Архивное фото

Дети играют в разрушенном доме в Восточной Гуте, Сирия. Архивное фото

БЕЙРУТ, 2 апр — РИА Новости. Тысячи детей из Восточной Гуты восстановлены в государственных школах и могут приступить к обучению, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, дети сядут за школьные парты впервые за несколько лет. Находясь в городах, захваченных террористами в пригороде Дамаска, дети были лишены возможности обучаться.

Командование сирийской армии 31 марта объявило об освобождении всей Восточной Гуты за исключением города Дума. Из последнего оплота террористов в восточном пригороде Дамаска вторые сутки продолжается вывод боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб и в район Джараблус на севере провинции Алеппо.

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