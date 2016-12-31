Глава МИД Сирии 31 декабря встретится с иранским коллегой в Тегеране

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем приедет в субботу в Тегеран для проведения переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает агентство Tasnim.

"Глава МИД Сирии сегодня днем приедет в Тегеран, чтобы встретиться и провести консультации со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом", — говорится в сообщении агентства, которое не приводит деталей и темы переговоров во время предполагаемой встречи.

Ранее было достигнуто соглашение о перемирии в Сирии. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в России и других странах).

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