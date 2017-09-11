Заберите меня отсюда! – жены боевиков ИГ* в Ираке просят вернуть их домой

Съемочная группа телеканала RT посетила лагерь в Ираке, работающий при содействии международных организаций (ООН). В лагере находятся жены боевиков ИГ* с детьми. Почти все они, по их словам, попали в ИГ* случайно. Сейчас женщины надеются, что им помогут связаться с родственниками и вернуться домой. Многие опасаются мести шиитов, чьи семьи вырезал ИГИЛ. Информацию о местоположении лагеря правозащитники скрывают в целях обеспечения безопасности его жителей.

*Террористическая организация, запрещенная в России