В проект конгресса нацдиалога по Сирии вошел пункт о "единой стране"

ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Сирия должна остаться единой страной, никакая часть ее территории не может стать объектом уступок, говорится в проекте итогового заявления конгресса национального диалога Сирии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Уважение и полное соблюдение суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Сирийской Арабской Республики, ее территории и народа. Никакая часть национальной территории не может быть объектом уступок", — говорится в проекте документа.
В документе также отмечается, что народ Сирии остается приверженным возвращению Голанских высот "всеми законными средствами в соответствии с Уставом ООН и международным правом".
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