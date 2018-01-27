В проект конгресса нацдиалога по Сирии вошел пункт о "единой стране"

ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Сирия должна остаться единой страной, никакая часть ее территории не может стать объектом уступок, говорится в проекте итогового заявления конгресса национального диалога Сирии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Уважение и полное соблюдение суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Сирийской Арабской Республики, ее территории и народа. Никакая часть национальной территории не может быть объектом уступок", — говорится в проекте документа.

В документе также отмечается, что народ Сирии остается приверженным возвращению Голанских высот "всеми законными средствами в соответствии с Уставом ООН и международным правом".

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