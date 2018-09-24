В Совфеде предложили создать бесполетную зону у авиабазы "Хмеймим" в Сирии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Создание бесполётной зоны в Латакии над территорией военной базы РФ позволит избежать страшной трагедии с Ил-20, заявил журналистам в понедельник глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

"Следует создать бесполётную зону и объявить во всеуслышание, что любые несанкционированные объекты, замеченные в воздушном пространстве над Хмеймимом, будут уничтожаться безоговорочно", — сказал сенатор.

По словам сенатора, о создании такой бесполетной зоны нужно предупредить всех и вся заранее. "И предупредить, что работа по уничтожению террористов должна проводиться с заблаговременным уведомлением Российской Федерации, нашего ограниченного военного контингента в Сирии и ПВО Сирии. Причём не за минуту или две, а минимум за два-три дня", — подчеркнул политик.

"В противном случае мы будем уничтожать любые несогласованные с нами летательные аппараты в воздушном пространстве над Хмеймимом и не будем нести ответственность за потери со стороны "неопознанных летающих объектов", — предупредил Бондарев.

Сенатор уверен, что это охладит пыл тех членов международного сообщества, которые считают, что "им всё позволено".

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября у побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение об ударе. Израиль отрицает свою вину в инциденте. В Тель-Авиве утверждают, что в момент, когда Ил-20 был сбит, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве.

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