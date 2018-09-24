В Израиле отказались комментировать планы России передать С-300 Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен — РИА Новости. Израильские военные отказались комментировать намерение России передать современный зенитно-ракетный комплекс С-300 ПВО Сирии, которая регулярно сталкивается с налетами ВВС еврейского государства.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

"Без комментариев", — ответил текстовым сообщением официальный представитель Армии обороны Израиля на вопрос РИА Новости.

Представители "политического эшелона" пока также не ответили тему на поставки С-300, которые Израиль пытался заблокировать последние годы, стремясь сохранить свободу действий в Сирии.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

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В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией событий, согласно которой израильские военные использовали Ил-20 как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях истребителей-бомбардировщиков F-16. Израильтяне говорят, что вина за трагедию лежит на сирийских зенитчиках, которые отбивая атаку, стреляли "беспорядочно и неприцельно", не убедившись в отсутствии в зоне поражения российских самолетов. По израильской версии, в момент гибели Ил-20 от попадания ракеты С-200 "четверка" F-16 уже находилась в воздушном пространстве своей страны.

В заявлении, с которым выступила пресс-служба Армии обороны Израиля, говорилось, что "в этом инциденте мы видели, что использование передовых вооружений безответственными образованиями существенно осложняет ситуацию в регионе и может нанести серьезный ущерб силам, в нем действующим".

Несмотря на гибель Ил-20 и звучащие из Москвы обвинения, израильтяне говорят о решимости продолжить операции в Сирии для противодействия военному присутствию Ирана и его сателлитов.

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