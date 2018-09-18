Турция направит дополнительные войска в Идлиб в рамках соглашения с Россией

АНКАРА, 18 сен — РИА Новости. Анкара направит дополнительный контингент в Идлиб в рамках соглашения с Россией о демилитаризованной зоне в этом сирийском регионе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Террористические группы оттуда уйдут, будет отведено тяжелое вооружение, останутся мирные жители и умеренная оппозиция с небольшим количеством легкого оружия. Турция и Россия будут вместе контролировать этот процесс. Нам нужно будет ввести в Идлиб дополнительные военные силы. Таким образом, этот регион будет очищен от террористов", — сказал Чавушоглу журналистам.

Он добавил, что Россия взяла на себя ответственность за то, что сирийская армия не начнет там операцию.

Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб. Министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.