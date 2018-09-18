Упавший в Сирии Ил-20 был полностью исправен, сообщил производитель

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Сбитый в небе Сирии самолет-разведчик ВКС России Ил-20 был полностью исправен и мог эксплуатироваться до 2021 года, сообщили журналистам в компании "Ильюшин", производящей эти самолеты.

"ПАО "Ил" информирует, что самолет Минобороны России Ил-20, сбитый в небе Сирии, последний раз проходил капитальный ремонт в 2011 году, был полностью исправен и должен был эксплуатироваться как минимум до 2021 года", — говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Модель Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, произведён на базе Ил-18. Использовался для разведки вдоль пограничной полосы и государственной границы и считается первым в Советском Союзе самолетом разведывательного типа. Ил-20 отличается от исходного самолета меньшим полетным весом, мощным двигателем и увеличенной до 5,4 тыс. км дальностью полета. Серийно Ил-20 (включая его модификации) производились на московском авиационном авиазаводе "Знамя труда".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>