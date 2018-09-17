АНКАРА, 17 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция направила самую большую за последнее время партию тяжелого вооружения в сирийский Идлиб, сообщает в понедельник газета Hürriyet со ссылкой на военные источники.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция укрепляет свои наблюдательные пункты в Идлибе, обосновав это необходимостью защиты мирного населения.

Отмечается, что направленный в Идлиб военный конвой состоял из 50 транспортных средств, которые перевозили танки и другую бронетехнику в направлении сирийского города Джиср эш-Сугур к юго-западу от Идлиба, где расположен один из 12 турецких наблюдательных пунктов по контролю над зоной деэскалации в этом регионе.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В Тегеране 7 сентября прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

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