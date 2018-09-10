Нельзя не реагировать на агрессию террористов в Идлибе, заявили в МИД

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Банда террористов воспользовалась созданием зоны деэскалации в сирийском Идлибе и окопалась там, Россия не может не реагировать на их агрессию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Воспользовавшись тем, что в Идлибе была создана зона деэскалации, там окопалась банда террористов, которые укрепили свои ряды и начали предпринимать вылазки против мирного населения Сирии, совершать удары по пунктам базирования российских вооруженных сил", — сказал Сыромолотов.

Он добавил, что "мы не можем не реагировать на подобную агрессию". По словам замглавы МИД, "при этом приходится учитывать, что в идлибской зоне деэскалации находится также мирное население и отряды вооруженной оппозиции, которые не были замешаны в террористической активности и потенциально могли бы включиться в процесс урегулирования в Сирии".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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