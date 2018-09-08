Турция считает присутствие ее военных в Идлибе защитой от военных операций

АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Присутствие турецких военнослужащих в сирийском Идлибе является единственной гарантий для предотвращения возможной военной операции в этом регионе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Идлиб – это зона деэскалации в рамках астанинского соглашения. В качестве трех стран-гарантов Турция, Россия и Иран создали там наблюдательные пункты, у Турции их 12. Присутствие в регионе турецких военнослужащих – это, наверно, единственная гарантия для предотвращения возможной операции в Идлибе, поскольку самолеты ВКС России и подразделения режима (президента Сирии Башара) Асада не перейдут в наступление, пока в регионе находятся турецкие военнослужащие", — говорится в статье Калына, опубликованной в газете Daily Sabah.

По его словам, "любое нападение на Идлиб под предлогом ликвидации террористических группировок подорвало бы астанинский процесс". "Идлиб напоминает мину замедленного действия. Любая атака на сирийский Идлиб не принесет ничего, кроме смерти и разрушений. Это вызовет новую волну миграции в Турцию, а оттуда в Европу… Если мировое сообщество продемонстрирует серьезный подход к конфликту в Сирии, то станет возможным переход к новому процессу. Европейцы должны проявить инициативу и взять на себя ответственность по этому вопросу", — написал Калын.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками. Лидеры трех стран призвали боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию, подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

* Запрещена в России

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