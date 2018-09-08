Учения коалиции США в Сирии означают частичную оккупацию, заявил Пушков

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Военные учения коалиции во главе с США в Сирии незаконны и означают признание факта оккупации части территории республики, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Силы коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* начали в пятницу на востоке Сирии учения в районе гарнизона Эт-Танф и 55-километровой зоны вокруг него. Коалиция проводит работу по предупреждению конфликтов с "российскими коллегами, используя соответствующие установленные каналы, предназначенные для предотвращения недопонимания или эскалации напряженности", говорится на сайте коалиции. Ситуация в районе Эт-Танфа ранее не раз вызывала обеспокоенность у российских военных. По их данным, под руководством инструкторов США там проходят подготовку боевики, которые затем участвуют в боевых действиях против властей Сирии.

"Заявление США о проведении "военных учений" в Сирии, где они находятся незаконно, означает признание факта оккупации части ее территории. С точки зрения международного права войска США в Сирии являются оккупационными войсками. США не имеют права иметь там ни баз, ни воинских контингентов", — написал Пушков в Тwitter.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года проводит операцию против террористов в Сирии по запросу Дамаска.

* Террористическая организация, запрещена в России

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