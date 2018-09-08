Россия зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 9, Алеппо – 14, Идлиб — 2, Хама — 5", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились, медицинскую помощь получили 68 человек.

Добавляется, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

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