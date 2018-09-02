Папа Франциск встревожен гуманитарной ситуацией в Сирии

ВАТИКАН, 2 сен — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил тревогу в связи с опасностью гуманитарной катастрофы в сирийской провинции Идлиб и вновь призвал международное сообщество использовать средства дипломатии, чтобы сберечь жизни гражданских лиц в Сирии.

"Все еще веют ветры войны и приходят тревожные известия об опасности возможной гуманитарной катастрофы в возлюбленной Сирии, в провинции Идлиб. Вновь призываю международное сообщество и всех вовлеченных участников использовать средства дипломатии, диалога и переговоров при уважении международного гуманитарного права с тем, чтобы сберечь жизни гражданских лиц", — сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило о том, что российские представители в рамках работы совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировали 25 случаев стрельбы в различных районах Сирии. В информационном бюллетене отмечается, что количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не уменьшается.

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