МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Информация СМИ о недопуске в иракское воздушное пространство российского военного самолета, летевшего из Москвы в сирийскую провинцию Латакия, является неправдой, сообщили РИА Новости в посольстве Ирака в Москве.

Ранее интернет-портал Al Masdar News сообщил, что иракские власти в пятницу якобы запретили пройти через воздушное пространство страны самолету Ту-154М, летевшему из Москвы в провинцию Латакия на западе Сирии.

"Ирак опровергает сообщения, которые передали некоторые СМИ, по поводу недопуска российского самолета в иракское воздушное пространство. Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади опровергает эту информацию", — сообщили агентству в пресс-службе посольства.

Хади в разговоре с РИА Новости добавил, что "новость сфабрикована" и является попыткой "повлиять на отношения России и Ирака". Он отметил, что Багдад и Москва продолжают сотрудничать в совместном центре по обмену информацией о террористах, в котором также работают Сирия и Иран. Центр был создан в 2015 году в Багдаде.

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