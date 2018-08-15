МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подписал указы об амнистии для различных категорий граждан, сообщил в среду министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф.

"Несколько слов об амнистии. Процедура урегулирования этого вопроса носит индивидуальный характер и зависит от степени участия в боевых действиях каждого конкретного сирийского гражданина, в том числе – объявленного по разным причинам в розыск. С целью скорейшего восстановления мира в стране президент Сирии издал несколько указов в отношении различных категорий граждан", — сказал Махлюф на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Как отметил министр, другой важной инициативой сирийского правительства стало предоставление отсрочки на один год от службы в армии гражданам, вернувшимся на родину.

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